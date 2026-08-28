Saral'dan Tekke'ye istifa tepkisi

Trabzonspor eski Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, Ferencvaros mağlubiyeti sonrası istifa kararı alan Teknik Direktör Fatih Tekke'ye tepki gösterdi. Saral, Trabzonspor teknik direktörlüğünün duygusal kararlarla bırakılacak bir makam olmadığını belirterek, "Öz evlat" olarak görülen isimlerin dahi istifayı gündeme getirmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan ekibi Ferencvaros'a elenmesinin ardından Teknik Direktör Fatih Tekke istifa ettiğini açıkladı ancak kulüp yönetimi tarafından istifası kabul edilmedi. İstifa kararı, camia içerisinde ve kamuoyunda tartışmalara sebep oldu. Trabzonspor eski başkan yardımcısı Gökhan Saral, Trabzonspor'un "öz evlatları" olarak görülen isimlerin dahi istifa düşüncesine alan açmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Trabzonspor'un öz evlatlarının 'istifa' diye bir düşünsel alana açılmaları dahi kabul edilebilir bir söylem ve eylem değildir. Hele hele mikrofonlar aracılığı ile cam ekranlara, basına konuşmak çok ama çok yakışıksızdır" dedi.

"Çok güzel bir kadro ve arkasında dağ gibi duran bir camia var"

Trabzonspor'un güçlü bir kadroya ve büyük bir camianın desteğine sahip olduğunu vurgulayan Saral, Başkan Ertuğrul Doğan'ın da kulübün arkasında durduğuna dikkat çekerek, "Çok güzel bir kadro, arkasında dağ gibi duran bir camia ve başkan varken duygusal açıklamalarla güvenoyu desteği istemek boştur" ifadelerini kullandı.

"Öz evlat da olsa kimse Trabzonspor'dan üstün değildir"

Fatih Tekke'nin istifa kararını da değerlendiren Saral, Trabzonspor'un kişilerin üzerinde olduğunu belirterek, "Umarım dökülen su kabını doldurur. Öz evlat da olsa kimse Trabzonspor'dan üstün değildir" diye konuştu.

"Gök ve Kök meselesi iyi kavranmalı"

Fatih Tekke'nin daha önce kullandığı "Gök ve Kök" ifadesine de atıfta bulunan Saral, Trabzonspor camiasında herkesin konumunu ve sorumluluğunu iyi bilmesi gerektiğini belirtti. Saral, "Herkes sözünü, özünü, yerini Fatih Sultan Tekke'nin kendi deyimiyle 'Gök ve Kök' meselesini iyi kavramalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı