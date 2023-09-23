Trabzonspor'da bu sezon en çok kartı yardımcı antrenör gördü

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) belirlediği, FIFA ve UEFA'nın destekleyip geçen aylarda hayata geçen yeni oyun kuralları ve 'sıfır tolerans' anlayışı nedeniyle Süper Lig'de sezonun henüz başında, sarı kartlar havada uçuşuyor. Yeni kurallara göre maçta aşırıya kaçan tutum sergileyen ve hakeme itiraz eden futbolcuların yanı sıra teknik ekip de hakemden kolaylıkla kart görebiliyor. Yenilenen oyun kuralları ve hakem tutumu nedeniyle, Süper Lig'in 6'ncı haftasına girmeye hazırlanan Trabzonspor'a ilk 5 maçta toplam 16 sarı kart çıktı.

FUTBOLCULARA 11, TEKNİK EKİBE 5 SARI KART

Trabzonspor'a ligin henüz başı sayılabilecek dönemde her maçta en az 1 kez kart çıkarken kartların 11'i futbolculara, 5'i de teknik ekibe gösterildi. Teknik direktör Nenad Bjelica 1 kez, idari menajer yardımcısı ve tercüman Ercan Ildız 1 kez, yardımcı antrenör Nino Bule ise 3 kez sarı kart gördü. Futbolculardan Bardhi, Kourbelis, Larsen, Uğurcan, Mehmet Can, Doğucan, Bakasetas, Enis ve Mendy 1 kez sarı kart görürken, Eren ise 2 maçta sarı kart gördü.

NINO BULE FUTBOLCULARI SOLLADI

Trabzonspor'a geçen sezon sonunda Nenad Bjelica ile birlikte katılan yardımcı antrenör Bule, ligin henüz başında gördüğü kartlarla bordo mavili futbolcuları geride bıraktı. Hırvat çalıştırıcı Bule herhangi bir müsabakada yine sarı kart görmesi halinde, 2019'da yenilenen Futbol Disiplin Talimatı'na göre cezalı duruma düşecek. Bule, bu hafta oynanacak Hatayspor maçında da sarı kart görürse sonraki hafta müsabakası Pendikspor maçını tribünden izleyecek.

KARTLARIN HEPSİNİ İÇ SAHADA GÖRDÜ

Süper Lig'de Bjelica ile birlikte geçen sezon ve bu sezon dahil toplam 13 müsabakaya çıkan Nino Bule, maç sırasında yaşadığı hırslı ve heyecanlı halleriyle dikkat çekiyor. Stadın ve tribünlerin atmosferine kendisini kaptıran 47 yaşındaki teknik adam, sarı kartların tamamını iç saha maçlarında gördü. Trabzonspor'un evinde oynadığı sezonun ilk maçı olan Antalyaspor müsabakasında hakem Zorbay Küçük'ün sarı kart gösterdiği Hırvat antrenör, 3'üncü haftada yine Trabzon'da oynanan Çaykur Rizespor maçında Halil Umut Meler'den kart gördü. Bule son olarak Trabzonspor'un ev sahipliğindeki Beşiktaş maçında yine itiraz gerekçesiyle hakem Volkan Bayarslan'dan sarı kart gördü.

BJELICA VE YARDIMCISI İLK KARTLARINI GÖRDÜ

Ligin açılış haftasında Antalyaspor'u sahasında konuk eden Trabzonspor, müsabakadan 1-0 galip ayrılırken maçın hakemi Zorbay Küçük 3 kez sarı kart gösterdi. Kartlardan birini konuk takımdan Erdal görürken, hakemin kararına itiraz eden teknik direktör Nenad Bjelica ve yardımcısı Nino Bule Süper Lig'deki ilk sarı kartlarını gördü.

TERCÜMAN ILDIZ DA İLK SARI KARTINI GÖRDÜ

2'nci hafta deplasmanda oynanan ve 2-0 mağlup olunan Galatasaray derbisinde ise, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve 4 futbolcunun yanı sıra, Trabzonspor'da Kourbelis, Bardhi, Eren ile idari menajer yardımcısı ve Ercüman Ercal Ildız da hakem Atilla Karaoğlan'dan kart gördü. Sportif kariyerinde bugüne kadar 1 kez kırmızı kart gören Ildız, yenilenen disiplin kuralları nedeniyle sarı kart görenler kervanına katıldı.

BULE YİNE İÇ SAHA MAÇINDA KART GÖRDÜ

Ligin 3'üncü haftasında oynanan ve bordo mavililerin evinde Çaykur Rizespor'a 2-3 skorla mağlup olduğu müsabakada da Trabzonspor kulübesine kart çıktı. Rakip takımda 2 oyuncu, Trabzonspor'da ise Larsen'in sarı kart gördüğü maçta Hırvat çalıştırıcı Bule de, hakem Halil Umut Meler'den kart görenler arasındaydı.

TRABZONSPOR'DA 3 OYUNCUYA SARI KART

Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı 4'üncü hafta müsabakası olan Kasımpaşa maçında toplam 6 sarı kart çıkarken, bordo mavili takımın futbolcularından Doğucan, Mehmet Can ve Uğurcan hakemden sarı kart gördü. Trabzonspor teknik ekibine bu müsabakada kart çıkmadı.

EN FAZLA KART BEŞİKTAŞ MAÇINDA ÇIKTI

Karadeniz ekibinin son oynadığı ve 3-0 galip geldiği Beşiktaş maçı ise, ilk 5 haftada en fazla kart gördüğü müsabaka oldu. Hakemin gösterdiği toplam 6 sarı kartın 1'i Beşiktaşlı Rosier'e çıkarken, bordo mavili takımda Mendy, Eren, Enis ve Bakasetas da sarı kart gördü. Ayrıca antrenör Nino Bule de takımın evinde oynadığı son maçta da sarı kart görerek ceza sınırına ulaştı.

SERGEN YALÇIN EMSALİ

Süper Lig'de 2019'da hayata geçen yeni disiplin talimatlarına göre teknik ekibe zaman zaman sarı kart gösteriliyordu. 2020-21 sezonunda Beşiktaş Teknik Direktörü olan Sergen Yalçın da, 4 maçta sarı kart görerek ceza almıştı. Sergen Yalçın, sezonun 29'uncu hafta maçı olan Gaziantep FK karşılaşmasında 4'üncü sarı kartını görerek 30'uncu haftadaki Başakşehir karşılaşmasında takımının başında olmamıştı.