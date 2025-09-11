Trabzonspor'da Andre Onana Coşkuyla Karşılandı

TRABZONSPOR'un, Manchester United'dan kadrosuna kattığı Andre Onana, özel uçakla Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un, Manchester United'dan kadrosuna kattığı Andre Onana, özel uçakla Trabzon'a geldi. Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası kaleyi devralacak olan 29 yaşındaki kaleci, kulüp tarafından tahsis edilen özel uçakla saat 17.00 sularında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği Kamerunlu eldiven, havalimanında coşkuyla karşılandı. Bordo-mavili taraftarlar, deneyimli kaleci için tezahüratlarda bulundu. Taraftarların sevgi gösterisine el sallayarak karşılık veren Onana, Trabzonspor atkısını boynuna takarak apron çıkışında basın mensuplarına poz verdi. Ardından kendisini bekleyen kulüp aracına binerek konaklayacağı otele doğru hareket etti.

ONANA'NIN İLK SÖZLERİ: BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

Onana, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Onana, "Henüz şimdi geldim ben de şehre. Şu an indim, gayet mutlu olduğumu ifade edebilirim. Yeni bir projeye başlıyorum, yeni bir macera benim adıma, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok mutlu eden bir duygu insanların sevgisini böylesine yanınızda hissetmeniz. İnsanların size ilk andan itibaren evinizdeymiş gibi hissettirmesi çok önemli bir duygu. Ben de çalışmalarıma başlayıp bu sevgiye karşılık verebilmek, saha içerisinde onları mutlu ederek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum" dedi.

'FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIM'

Tecrübeli kaleci, bordo-mavili takımın hafta sonu Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maça hazır olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Tabi ki hazırım, her zaman hazırım. Hatta hazır da olduğumu söyleyebilirim bu tür şeyler için. Her oyuncu bu tür maçlarda oynamak, görev almak ister. Tabi ki önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz tabi ki kendi gücümüzün de farkındayız. Önemli bir maç olacak bizim adımıza" şeklinde yanıt verdi.

BARCELONA'DAN ZİRVEYE

Kariyerine Barcelona'nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, daha sonra Ajax'a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United'a imza atmıştı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, Kamerun Milli Takımı'nın da uzun yıllardır kalesini koruyor.

UĞURCAN'IN AYRILIĞI SONRASI

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kale için birçok aday gündeme gelmişti. Bordo-mavililerin dünyaca ünlü kaleci Onana'yı gündemine alması, taraftarlar arasında memnuniyetle karşılandı. Uğurcan'ın ayrılığı sonrası kaleye böylesine kariyerli bir ismin düşünülmesi, camiada yeni sezon için umutları artırdı.