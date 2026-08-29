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Trabzonspor Amedspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor Amedspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. haftada Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde devam etti. Antrenmanda dinamik ısınma, rondo ve taktik çalışmalar yapıldı. Bordo-mavililer, yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayıp deplasmana hareket edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adem Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı. Isınmanın ardından bordo-mavililer, rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise Amedspor maçına yönelik taktik çalışma yapıldı.

Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.30'da gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Bordo-mavililer, ardından karşılaşma için deplasmana hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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