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Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve rondo çalışmalarının ardından taktik idman gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, yarın saat 12.30'daki antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 3'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına bugün saat 17.00'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 12.30'da yapacağı antrenmanla Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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