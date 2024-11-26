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Trabzonspor, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş öncülüğündeki antrenmanda oyuncular, çeşitli pas çalışmaları ve dayanıklılık egzersizleri yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, sprint ve dayanıklılık çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takımın antrenmanına, tedavileri tamamlanan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic'in de katıldığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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