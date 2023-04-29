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Trabzonspor çöküşte! Bir mağlubiyet de Konya'da geldi

Trabzonspor çöküşte! Bir mağlubiyet de Konya'da geldi

Spor Haberleri

Trabzonspor, öne geçtiği maçta skoru koruyamadı. Bordo-Mavililer, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer, deplasmanda öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti.

Trabzonspor, 12. dakikada Marek Hamsik ile öne geçti. Konyaspor 37'de Pozuelo ile cevap verdi. 85'te Soner Dikmen galibiyet golünü kaydetti.

Trabzonspor çöküşte! Bir mağlubiyet de Konya'da geldi

Trabzonspor'da ilk yarının sonlarında Bakasetas kırmızı kart gördü. Bordo-Mavililer ikinci yarıyı 10 kişi oynadı.

Yeni teknik direktör Bjelica, 2 maçtan da mağlup ayrıldı. Trabzonspor geçen hafta Sivasspor'a 4-1 kaybetmişti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Konyaspor Spor Haberler

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