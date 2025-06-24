Trabzonspor, Christopher Wooh İçin Resmi Teklifte Bulundu

Trabzonspor, Christopher Wooh İçin Resmi Teklifte Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, stoper hattını güçlendirmek amacıyla Kamerunlu savunmacı Christopher Wooh için resmi teklifini sundu. Transfer sürecinin son aşamasına gelindiği, Rennes'in satışa sıcak baktığı bildirildi.

TRABZONSPOR, stoper hattını güçlendirmek için uzun süredir gündeminde yer alan Kamerunlu savunmacı Christopher Wooh için resmi teklifini sundu. Fransız basını ve Afrika kaynaklı haber siteleri, transferde artık son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Fransa'nın köklü spor sitelerinden GetFootballNewsFrance, Trabzonspor'un, Ligue 1 ekibi Rennes'e resmi teklif yaptığını ve bu teklifin oyuncunun bonservisini kapsadığını yazdı. 23 yaşındaki stoperin kulübüyle görüşmelerin sürdüğü ve Rennes'in satışa sıcak baktığı ifade edildi.

Afrika merkezli AfricaSoccer ise bordo-mavililerin 5 milyon Euro civarında bir teklif sunduğunu ve bu teklifin Rennes tarafından değerlendirilmeye alındığını aktardı. Aynı haberde, Wooh'un Kamerun milli takımındaki istikrarlı performansına dikkat çekildi.

Bir diğer kaynak olan Foot-Africa, Trabzonspor'un hamlesini "net bir transfer girişimi" olarak tanımlarken, transferin birkaç gün içinde resmiyet kazanabileceğini öne sürdü.

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla Ligue 1'de toplam 24 maça çıkan Wooh, güçlü fiziği, hava toplarındaki başarısı ve ikili mücadelelerdeki direnciyle dikkat çekmişti. Trabzonspor'un bu transferle savunma hattına dinamizm katmayı planladığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ateşkes muamması! İsrail füze atıldı dedi, İran kabul etmedi

Ateşkes bozuldu mu? İsrail ve İran'dan kafa karıştıran açıklamalar
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri böyle vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.