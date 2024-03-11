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Trabzonspor cephesinden Fenerbahçe maçı için TFF'ye çağrı

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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu. Mücadeleye atanacak hakemlerin adil olması gerektiğini vurgulayan Saral, "Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz. Hem ligde hem kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Ligde 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, bordo-mavili takımın internet sitesine açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'YE YÜKLENDİ

Saral yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu evimizde ağırlayacağımız bir takımın yöneticisi olan bu arkadaş, Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasının hemen ardından bizim maça yönelik olarak 'şapkadan tavşan çıkartma' örneklemesi yaparak, daha şimdiden hepimizin artık alıştığı, merkez hakem kurulunu ve federasyonu baskı altına alma çalışmalarına başladı. Madem 'şampiyon olacağım' diyorsun o zaman Trabzon'a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Bu tür ifadelerle böyle milleti kışkırtmayacaksın. Sahaya çıkıp futbolunu oynayacaksın ve 90 dakikanın sonunda iyi olan kazanacak. Hepsi bu kadar!" dedi.

"TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUKLARI ÇALINMIŞTIR"

Mücadeleye atanacak hakemler için TFF'ye çağrıda bulunan Saral, "Trabzonspor yıllardır hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olmuş, şampiyonlukları çalınmıştır. Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon bir çok maçını 'şapkadan çıkartılan tavşan' ile kazananların, utanmadan Trabzonspor maçında 'hakem hatası istemiyoruz' çağrısı aslında 'bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin' çığlığıdır. Yani yeni bir tavşan beklentisidir. Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon'a atanacak hakemlere ve VAR'da oturacak arkadaşlara, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsınlar. Onlar ligdeki bütün takımların maçlarını aynı özenle yönetmek ve özellikle bu sezon sıkça şahit olduğumuz ligin en tepesindeki iki takıma ayrıcalık tanıma refleksinden uzak durmak zorundadır. Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz. Hem ligde hem kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır. Haftalardır şahit olduğumuz tiyatroların Trabzon'da tekrarlanmasının camiamızda yaratacağı tepkiyi düşünmek dahi istemiyoruz. Eğer yaşanır ise bu işe bulaşanların hakemlik kariyerlerinin ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

emre karakuş:

gs maçından önce tff ye neden bi uyarı yapmadınız he pardon siz 5. golü yerken de gülüyordunuz pardon

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