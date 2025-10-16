Haberler

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlık antrenmanları gerçekleştiriyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanların ilk kısmı basına açık yapıldı. Sakatlıkları bulunan oyuncular Nwakaeme ve Cihan Çanak antrenmana katılmadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Antrenmana sakatlığı bulunan Nwakaeme ve Cihan Çanak katılmadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
