Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanla tamamladı.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.