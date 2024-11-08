Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanla tamamladı.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

 Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Belediye başkanının oğlunun intihara kalkıştığı tespit edildi

Belediye başkanının 17 yaşındaki oğlu intihara kalkıştı

 Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı
Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı

Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tolga Zengin neden yok? Tolga Zengin beiNSports'tan neden ayrıldı? İSKİ baraj doluluk oranları ne? İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Yeni Akit Beşiktaş paylaşımı ne (İSRAİL)? Cuma günü hangi diziler var? 8 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Semih Şentürk Mourinho'ya ne dedi? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Mourinho Newcastle'ı mı gidecek? Doğucan Haspolat kimdir? Doğucan Haspolat kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Ümraniyespor Iğdırspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ümraniyespor Iğdırspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Eran Zahavi kim, Ziyech'i neden şikayet etti? Al Riyadh Al Nassr maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Riyadh Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.