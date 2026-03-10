Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, yapılan antrenmanda Kayserispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON

