Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklara ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, yapılan antrenmanda Kayserispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
