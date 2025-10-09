Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ısınma çalışması yaparak idmanı tamamladı.
Milli maçlar dolayısıyla verilen arada izin yapan bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirdi.
5'e 2 ile devam eden idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Karadeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor