Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında moral arıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu maçla birlikte evinde Galatasaray'a karşı 5-1 kaybettikleri maçın ardından moral bulmak istiyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'a karşı aldığı 5-1'lik mağlubiyetin ardından komşusu karşısında moral arayacak.

Süper Lig'de 37 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi en yakın takipçisi Beşiktaş ile arasında puan farkını açmayı planlıyor. Bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, Rizespor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak 3. sıradaki yerine korumak istiyor.

Trabzonspor'da, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Trezeguet, Pepe ve Onuachu'nun yarı sıra yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadroda yer almayacak. Sakatlıkları süren Denswil ve Orsic'in de tedavileri devam ediyor.

44. randevuda

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor bugüne kadar 43 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-7 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Bu maçlarda Trabzonspor'un attığı 89 gole, Rizespor ise 39 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı Çaykur Rizespor 3-2'lik skorla kazandı.

Ümit Öztürk düdük çalacak

Çaykur Rizespor - Trabzonspor müsabakasını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Serkan Çimen yapacak. - TRABZON