Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 88-78 yenerek 11. kez galip geldi. Maçın başa baş geçen ilk yarısı 47-47 berabere tamamlandı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Van Der Vuurst 19, Pipes 17, Muhaymin Mustafa 8, Myers 9, Bruinsma 13, Pusica 2, Bandaogo 10, Metin Türen, Can Kaan Turgut

Trabzonspor : Reed 28, Berk Demir, Yeboah 11, Taylor 10, Delgado 6, Grant 5, Tinkle 8, Cem Ulusoy 7, Hamm 13, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz

1. Periyot: 26-27

Devre: 47-47

3. Periyot: 58-70

5 faulle oyundan çıkan: Dk. 39.48 Yeboah (Trabzonspor)

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 88-78 mağlup etti.

Bordo-mavili ekip, bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 14. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
500

