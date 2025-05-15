Trabzonspor, Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, Bodrum FK Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda, Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası Finali'nde oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular dinamik ısınma ve oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Galatasaray'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
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