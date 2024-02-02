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Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda pas çalışması ve çift kale maç gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ile 5'e 2 top kapma gerçekleştirildi.

Geniş alanda oyunla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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