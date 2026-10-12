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Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıkarıldı, kale arkası 2 bin lira

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu. 20.00'de başlayacak maçta kale arkası 2 bin liradan satışa çıkarken misafir tribün satışı İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla yapılacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 25 bin, VIP Platinum A/C 20 bin, VIP Gold 15 bin, VIP Silver 10 bin, Batı tribünler 5 bin, Doğu tribünler 4 bin, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 3 bin, Güney-Kuzey kale arkası ise 2 bin liradan satışa çıkarıldı.

Misafir tribün bilet satışı ise İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınacak karar doğrultusunda yapılacak.

Kaynak: AA
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