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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular rejenerasyon ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması yaptı. Bordo-mavililer, rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenmanı çift kale maçla tamamladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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