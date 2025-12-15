Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı bombaladı: Haddinizi bildirmeyelim

Trendyol Süper Lig'de 3-3 sona eren Trabzonspor– Beşiktaş karşılaşmasının ardından iki kulüp arasındaki polemik devam ediyor. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç'ın maç sonu açıklamalarına yazılı bir metinle yanıt verdi.

"MAĞDUR EDEBİYATI YAPILIYOR"

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada Taner Saral, Beşiktaşlı yöneticilerin söylemlerini sert bir dille eleştirdi. Saral, karşılaşmanın henüz başında Beşiktaş'ın 10 kişi kalması gerektiğini savunarak, maç sonunda yapılan açıklamaları "mağdur edebiyatı" olarak nitelendirdi. Bordo-mavili yönetici, kaybedilen 2 puan üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

"HADDİN SINIRLARI AŞILDI"

Açıklamanın devamında Saral, karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken bir takımın yöneticilerinin maç sonu açıklamalarla sınırlarını aştığını belirtti. Trabzonspor'un sahada mağdur edilen taraf olduğunu savunan Saral, kamuoyuna "mağdurmuş gibi rol kesildiğini" söyledi.

"TRABZON'DA YATARAK KAZANMA HAYALİ KURANLAR…"

Taner Saral, Trabzonspor'un bu tür yaklaşımlara sessiz kalmayacağını vurgulayarak, Trabzon'da kazanmanın bu yöntemlerle mümkün olmadığını ifade etti. Açıklamasında, "Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız" sözlerine yer verdi.

"HADDİNİ BİLSİN, HADDİNİ BİLDİRMEYELİM"

Trabzonspor cephesinden yapılan açıklama, "Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim" ifadeleriyle sona erdi. Bu sözler, iki kulüp arasındaki tansiyonun önümüzdeki günlerde de sürebileceğinin işareti olarak yorumlandı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, maç sonrasında yaptığı açıklamada VAR hakeminin kararlarını eleştirmiş, güç transferi olmayan bir pozisyonda VAR müdahalesinin yanlış olduğunu savunmuştu. Siyah-beyazlı kulüp ayrıca, El Bilal Toure'nin gördüğü kırmızı karta tepki göstererek sosyal medya hesaplarından imalı paylaşımlar yapmış, teknik direktör Sergen Yalçın da sahada "tiyatro oynandığını" ifade etmişti.