Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı bombaladı: Haddinizi bildirmeyelim

Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı bombaladı: Haddinizi bildirmeyelim
Güncelleme:
Trabzonspor–Beşiktaş maçının ardından hakem kararları üzerinden başlayan tartışmalar büyüdü. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş cephesine sert sözlerle karşılık verirken, iki kulüp arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı.

  • Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'ın maç sonu açıklamalarına yazılı bir metinle yanıt verdi.
  • Taner Saral, Beşiktaş'ın maçın başında 10 kişi kalması gerektiğini savundu ve maç sonu açıklamalarını 'mağdur edebiyatı' olarak nitelendirdi.
  • Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, VAR hakeminin kararlarını eleştirdi ve güç transferi olmayan bir pozisyonda VAR müdahalesinin yanlış olduğunu savundu.

Trendyol Süper Lig'de 3-3 sona eren Trabzonspor– Beşiktaş karşılaşmasının ardından iki kulüp arasındaki polemik devam ediyor. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç'ın maç sonu açıklamalarına yazılı bir metinle yanıt verdi.

"MAĞDUR EDEBİYATI YAPILIYOR"

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada Taner Saral, Beşiktaşlı yöneticilerin söylemlerini sert bir dille eleştirdi. Saral, karşılaşmanın henüz başında Beşiktaş'ın 10 kişi kalması gerektiğini savunarak, maç sonunda yapılan açıklamaları "mağdur edebiyatı" olarak nitelendirdi. Bordo-mavili yönetici, kaybedilen 2 puan üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

"HADDİN SINIRLARI AŞILDI"

Açıklamanın devamında Saral, karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken bir takımın yöneticilerinin maç sonu açıklamalarla sınırlarını aştığını belirtti. Trabzonspor'un sahada mağdur edilen taraf olduğunu savunan Saral, kamuoyuna "mağdurmuş gibi rol kesildiğini" söyledi.

"TRABZON'DA YATARAK KAZANMA HAYALİ KURANLAR…"

Taner Saral, Trabzonspor'un bu tür yaklaşımlara sessiz kalmayacağını vurgulayarak, Trabzon'da kazanmanın bu yöntemlerle mümkün olmadığını ifade etti. Açıklamasında, "Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız" sözlerine yer verdi.

"HADDİNİ BİLSİN, HADDİNİ BİLDİRMEYELİM"

Trabzonspor cephesinden yapılan açıklama, "Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim" ifadeleriyle sona erdi. Bu sözler, iki kulüp arasındaki tansiyonun önümüzdeki günlerde de sürebileceğinin işareti olarak yorumlandı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, maç sonrasında yaptığı açıklamada VAR hakeminin kararlarını eleştirmiş, güç transferi olmayan bir pozisyonda VAR müdahalesinin yanlış olduğunu savunmuştu. Siyah-beyazlı kulüp ayrıca, El Bilal Toure'nin gördüğü kırmızı karta tepki göstererek sosyal medya hesaplarından imalı paylaşımlar yapmış, teknik direktör Sergen Yalçın da sahada "tiyatro oynandığını" ifade etmişti.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

ULAN TFF BAŞKANI BİZZAT SİZİ KOLLUYOR SEN EL BİLAL TOURENİN KIRMIZI KARTININ OLMADIĞINI DÜŞÜNSENE FARK KAÇ OLURDU ŞRFSİZ FATİH TEKKE NİYE BASIN TOPLANTISINDA SÖYLEMEDİN KIRMIZI KARTIN AĞIR OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR BÜTÜM YORUMCULAR SARI KART GÖRÜŞÜ BİLDİRDİ

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Haddini Bildirecekmiş nasıl bildireceksin Koca Beşiktaşa senin özgül ağırlığın yetmez Beşiktaşa had bildirmeye ezilirsin ben Fenerliyim ama Beşiktaş seni aşar kardeş

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFırat Çiçek:

gtü kalkmış bir yönetici daha :)

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAta_Mete:

3:1 öndesin,oyuncun atılmış ve sen hırsla mücadele etmek ve 9,10 tane atıp"öyle olmaz,böyle olur"demek varken korkakça kapanıyor ve takıma ortada sıçan oynatıyorsun-ağlamaya hakkın yok!

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Demir:

Yiyin birbirinizi

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla

