Trabzonspor Beşiktaş'a mağlup oldu ve 3. sırayı kaybetti

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON , Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkarıp, uzun süredir oturduğu 3'üncülük koltuğunu da siyah beyazlılara kaptırdı. 37 puanla 4'üncü sıraya gerileyen bordo-mavili takım, Eylül-Ekim 2015 arasındaki süreçten bu yana ilk kez üst üste 4 lig maçından puansız ayrılmış oldu.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da yüzler gülmüyor. En son ligin 19'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor, ligin ikinci yarısında 5 hafta geride kalmasına rağmen henüz galibiyetle tanışamadı. Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetle 3'üncülük koltuğunu da rakibine kaptıran bordo-mavililer 4'üncü sıraya geriledi. Ayrıca maç öncesi birbirlerine karşı 37'şer galibiyetleri bulunan iki takımdan Beşiktaş aldığı bu galibiyetle üstünlüğü ele geçirmiş oldu.

Trabzonspor, art arda alınan mağlubiyetlerle, Eylül-Ekim 2015 arasındaki süreçten bu yana ilk kez üst üste 4 lig maçından da puansız ayrılmış oldu. Süper Lig'in ikinci yarısında 5 hafta geride kalırken, aldığı 1 beraberlikle sadece 1 puan toplayabilen bordo-mavililer bu puanla son haftalarda en az puan alan takım da oldu.

YEREL BASIN HAKEME TEPKİLİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise maçın hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemlerine tepki içeren başlıkları manşetlere taşıdı.

Kentte yayın yapan yerel gazetelerin bugünkü başlıkları şu şekilde:

Kuzey Ekspres: Kardeşler'in dayanışması

Taka: Futbolun katilleri

Karadeniz: Hakemler kılıçtan geçirdi

Sonnokta: Kardeşler ve VAR Trabzon'u katlettiler

Günebakış: Var'ınız da adaletiniz de batsın