Trabzonspor Başkanı'ndan Sert Açıklama: '2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur'

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e yönelik sözlerinin ardından sert bir açıklama yaptı. Başkan Doğan, "2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur. Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri üzerine yaptığı açıklamada, "Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz. 'Mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, hediye edilen arabalarla, verilen fetvalarla, CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil" ifadelerini kullandı.

'KONU BİZİM AÇIMIZDAN TARTIŞMAYA KAPALIDIR'

Doğan, Trabzonspor camiasının bu süreçte her zaman en temiz, en berrak taraf olduğunu vurgulayarak, "FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı. 3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur. Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır" diye konuştu.