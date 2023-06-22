Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Kulüplerin bunu yönetme şansı yok

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun en önemli problemi olan kur farkının transferlere yansıması konusunda açıklamalarda bulundu. Ayrıca altyapıda değişime gittiklerini belirten Doğan, takım bütçesini küçültmek zorunda olduklarını söyledi. Başkan ayrıca Uğurcan Çakır'ın Türkiye'de herhangi bir kulübe verilmeyeceğini belirtti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin 2'nci dönemi olacağını hatırlatan Doğan, "Kendisi bize planlarından bahsetti. Şahsım adına Mehmet Bey'in bunları başarabileceğine inanıyoruz. İlerleyen günlerde, süreç Türk futboluna faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın kaç transfer istediğiyle ilgili soruyu Doğan, "Hocamız gerçekten çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Taraftarlarımızın gönlü rahat olsun. Her şey çok ciddi, sık elenip sık dokunduğu için anlaşmalar yapsak da biz bunu dışarıya aktarmıyoruz. İlk etapta 6, 7 transfer öngörüyoruz. Bu sayı aşağı yukarı değişebilir. Biz sürekli kendisiyle görüşüyoruz. Transferler gelmeye başladıkça, hocamız takımın durumunu kampta gördükçe, bize ne dönüş yapıyorsa, bizden ne talebi oluyorsa, Trabzonspor Yönetim Kurulu da bu talepleri yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapacaktır" ifadelerini kullandı.