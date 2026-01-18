Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Kocaelispor-Trabzonspor maçının ardından Kocaelispor taraftarları, bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı girişiminde bulundu. Ertuğrul Doğan'ın koruma ekibi, saldırganları etkisiz hale getirdi.
- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına Kocaelisporlu bir grup taraftar saldırı girişiminde bulundu.
- Başkan Ertuğrul Doğan'ın koruma ekibi saldırganları etkisiz hale getirdi.
- Çıkan arbede sırasında bazı saldırganlar tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor'u 90+1'de bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
MAÇ SONUNDA ERTUĞRUL DOĞAN'IN ARACINA SALDIRI
Mücadeleye maçın sonunda stat dışında çıkan olaylar damga vurdu. Mücadele sonrası stadyum çevresinde oldukça gergin anlar yaşandı. Kocaelisporlu bir grup taraftar, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı girişiminde bulundu.
SALDIRGANLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yaşanan saldırı sonrası Başkan Ertuğrul Doğan'ın koruma ekibi saldırganları etkisiz hale getirdi. Ertuğrul Doğan'ın aracının etrafına çevik kuvvet ekipleri tarafından güvenlik koridoru oluşturuldu. Çıkan arbede sırasında bazı saldırganlar olay yerine sevk edilen ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı.