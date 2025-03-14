Trabzonspor, Başakşehir Maçına Hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Türk Hava Yollarına (THY) özel uçak ile İstanbul'a giden Trabzonspor kafilesinde 22 futbolcu yer aldı.

Trabzonspor'un Başakşehir kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Hüseyin Türkmen, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Tim Jabol Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Denis Draguş, Simon Banza, Danylo Sikan, Enis Destan."

Öte yandan çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşayarak antrenmanı sedye ile terk eden genç kaleci Onuralp Çevikkan ise tedavisi için koltuk değnekleri ile İstanbul'un yolunu tuttu. - TRABZON