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Trabzonspor, Başakşehir Maçına Hazır

Trabzonspor, Başakşehir Maçına Hazır
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Takım, İstanbul'a gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Ayrıca, genç kaleci Onuralp Çevikkan, sakatlığı nedeniyle tedavi için İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Türk Hava Yollarına (THY) özel uçak ile İstanbul'a giden Trabzonspor kafilesinde 22 futbolcu yer aldı.

Trabzonspor'un Başakşehir kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Hüseyin Türkmen, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Tim Jabol Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Denis Draguş, Simon Banza, Danylo Sikan, Enis Destan."

Öte yandan çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşayarak antrenmanı sedye ile terk eden genç kaleci Onuralp Çevikkan ise tedavisi için koltuk değnekleri ile İstanbul'un yolunu tuttu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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