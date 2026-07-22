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Trabzonspor, Avusturya yolcusu

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Trabzonspor, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya'nın Schladming kasabasında 11 günlük kampa gidecek. 3 hazırlık maçı oynayacak bordo-mavililer, 26 Temmuz'da Eintracht Frankfurt, 30 Temmuz'da Al-Sadd ve 2 Ağustos'ta Udinese ile karşılaşacak.

Trabzonspor, sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için yarın Avusturya'ya gidecek.

Trabzon'da 6 Temmuz'da toplanarak sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, Avusturya'nın Schladming kasabasında 11 gün kamp yapacak.

Özel uçakla yarın saat 10.00'da Salzburgz kentine gidecek Karadeniz ekibi, Schladming kasabasına geçerek akşam ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Avusturya kampında 3 hazırlık karşılaşması oynayacak bordo-mavililer, 26 Temmuz'da Eintracht Frankfurt, 30 Temmuz'da Al-Sadd, 2 Ağustos'ta Udinese ile karşı karşıya gelecek

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
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