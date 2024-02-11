Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maça hazır. Bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor'un Papara Park'ta saat 17.00'de karşılaşacağı müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maça hazır.
Bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor'un Papara Park'ta saat 17.00'de karşılaşacağı müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.