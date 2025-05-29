Trabzonspor, Antalyaspor Maçı İçin U19 Oyuncularını Kampa Aldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının kamp kadrosunda U19 takımından Arda Öztürk, Boran Başkan ve Taha Emre İnce de yer aldı.

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayarak Antalya'ya hareket etti. Bordo-mavililerin, 21 kişilik kadrosunda U19 takımından Arda Öztürk, Boran Başkan ve Taha Emre İnce de yer aldı. Karadeniz ekibinde Mendy, Cham ve Nwakaeme kart cezasından, Uğurcan Çakır da sakatlığından dolayı alınmadı.

Trabzonspor'un 21 kişilik kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

"Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Serdar Saatçı, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Boran Başkan, Tim Jabol, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Denis Draguş, Danylo Sikan ve Simon Banza" - TRABZON