Trabzonspor, Antalyaspor ile 59. Randevuda

TRABZONSPOR ile Antalyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın yapacakları maçla 59'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 58 maçta Trabzonspor'un 34, Antalyaspor'un 10 galibiyeti bulunurken, 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek. Papara Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Süper Lig'de 3'üncü haftaya girilirken iki takım da ilk iki haftayı galibiyetle kapatarak 6'şar puan elde etti. Ev sahibi Trabzonspor saha ve seyirci avantajını da kullanarak 3'te 3 yapmak istiyor. Konuk ekip Antalyaspor da galip gelerek seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci Lig'de 1968 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 58'i Süper Lig, 12'si 2'nci Lig ve 8'i Türkiye Kupası olmak üzere 78 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 45, Antalyaspor'un 15 galibiyeti bulunurken 18 maç da beraberlikle tamamlandı. Süper Lig'deki 58 maçta Trabzonspor'un 34, Antalyaspor'un 10 galibiyeti bulunurken 14 maç da berabere sonuçlandı.

Öte yandan iki takımın geçen sezonun ikinci yarısında Antalya'da karşı karşıya geldiği maçta Trabzonspor 2-0 galibiyetle ayrılmıştı. Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye geçecek.