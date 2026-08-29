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Trabzonspor, Amed Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 3. haftada Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde devam etti. Antrenmanda dinamik ısınma, rondo ve taktik çalışmaları yapıldı. Hazırlıklar yarın tamamlanacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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