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Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk olacak

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.

Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Adana'ya hareket edecek.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Adana, Spor, Haberler

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