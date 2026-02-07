Trabzonspor'dan Samsun deplasmanındaki takım otobüsüne taşlı saldırı açıklaması Açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak bordo-mavili takımın otobüsüne taşlı saldırı yapıldığını bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir." ifadelerine yer verildi.

Saldırının yalnızca Trabzonspor'a değil, Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş "alçakça girişimler" olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır. Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."