Haberler

Trabzonspor'dan Samsun deplasmanındaki takım otobüsüne taşlı saldırı açıklaması Açıklaması

Trabzonspor'dan Samsun deplasmanındaki takım otobüsüne taşlı saldırı açıklaması Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Kulübü, Samsunspor ile oynayacakları maç öncesinde takım otobüsüne düzenlenen taşlı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kulüp, saldırının organize olduğunu ve Türk futbolunun güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak bordo-mavili takımın otobüsüne taşlı saldırı yapıldığını bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir. Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir." ifadelerine yer verildi.

Saldırının yalnızca Trabzonspor'a değil, Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş "alçakça girişimler" olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır. Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Süper Lig ekibine deplasmanda saldırı: Can güvenliğimiz tehdit altında
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler şaşıp kaldı
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
14 yaşındaki çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4 arkadaşı beyin kanaması geçirdi

8 çocuğun macera arayışı facia ile bitti! 4'ü beyin kanaması geçirdi
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Suriye ve Suudi Arabistan ortak havayolu şirketi kuruyor

Yıllar sonra tarihi yakınlaşma! Suriye ve Suudi Arabistan'dan dev imza