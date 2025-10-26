Trabzonspor, A. Efes'e Mağlup Oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor, A. Efes ile oynadığı maçta 81-74'lük skorla yenildi. Maçta ilk yarı ve üçüncü çeyrek başa baş geçti, ancak Trabzonspor son periyotta mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı A. Efes'e 81-74'lik skorla mağlup oldu.
Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda A. Efes ile karşılaştı. Maçın ilk periyodunu 17-17 eşitlikle tamamlayan bordo-mavililer, devreyi 37-35'lik skorla geride tamamladı. Üçüncü periyodu ise 61-60'lık skorla geride bitiren Trabzonspor, son periyotta parkeden 81-74'lük skorla mağlup ayrıldı. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor