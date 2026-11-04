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Trabzonspor, 27 yıl sonra Alman rakibi Freiburg ile 160. Avrupa maçına çıkacak

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UEFA Konferans Ligi'nde yarın sahasında Almanya'nın Freiburg takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 160. maçına çıkacak. Bordo-mavili ekip, 27 yıl sonra bir Alman takımıyla karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi'nde yarın Almanya'nın Freiburg takımı ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 160. maçına çıkacak.

Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 159 müsabakanın 58'inden galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 10 maç oynadı.

Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 200 gol atarken kalesinde 216 gol gördü.

UEFA Konferans Ligi'nde 11. maç

Trabzonspor, Freiburg ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 11. kez sahne alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşan bordo-mavililer, bu organizasyonda şu ana kadar oynadığı 10 maçın 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 3'ünü ise kaybetti.

Bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 14 gol gördü.

Bordo-mavili takım, bu sezon Avrupa'da beşinci karşılaşmasını oynayacak. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2, sahasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yendi.

27 yıl sonra Almanya takımı ile karşılaşacak

Trabzonspor, 27 yıl sonra Almanya takımı ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, en son 1999-2000 sezonunda Intertoto Kupası yarı finalinde Almanya'nın Hamburg takımı ile karşılaşmıştı.

Karadeniz ekibi, 28 Temmuz'da sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibine 4 Ağustos 1999'da 4-1 yenilerek elenmişti.

Trabzonspor, bugüne dek Alman takımlarıyla oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine 6-0'lık skorla imza attı

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek Avrupa'da en farklı galibiyetine imza attı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 159 maçın performans tablosu şöyle:

OrganizasyonMaçGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi30108122536
Kupa Galipleri Kupası124441318
UEFA Kupası-Avrupa Ligi99382239130136
UEFA Intertoto Kupası83141912
UEFA Konferans Ligi103431314
Toplam159583962200216

Kaynak: AA
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