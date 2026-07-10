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Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı
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Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı. Dinamik ısınma, pas ve dayanıklılık çalışmalarının ardından antrenman sona erdi.

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Bordo-mavili ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 18.00'de teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yapan futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dayanıklılık ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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