Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı Yarı Finalde
Trabzonspor 19 yaş altı takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya'nın Salzburg takımıyla karşılaşacak. Kazanırsa finalde AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında yarın Avusturya'nın Salzburg takımıyla karşılaşacak.
Colovray Spor Merkezi'nde TSİ 15.00'te başlayacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek. Vergoote'nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapacak.
Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisini yenmesi halinde, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar- Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi yolu
Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, 2. eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1, Trabzon'da ise 5-2 mağlup ederek üst tura çıktı.
3. eleme turunda Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.
Turnuvada yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olan Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.