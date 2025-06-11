Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'ndan Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret

Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde şampiyonluk elde eden, UEFA Gençlik Ligi'nde de Avrupa ikincisi olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz'ün de yer aldığı ziyarette, sporculara cep telefonu verdi.

Genç, takımın başarısına dikkati çekerek "Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımız bu yıl ki gururumuz oldu. Gençlerimiz adeta Türk futboluna mesaj verdi." dedi.

Trabzon'un tarih boyunca sporun ve sporcuların merkezi olduğunu ifade eden Genç, "Bu başarılar, gençlerimizin ne kadar yetenekli ve azimli olduklarının en güzel göstergesidir. Bizler de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Daha önce söz verdiğimiz cep telefonlarını takdim etmekten mutluluk duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Trabzon'un adını hem ulusal hem de uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çekiminin ardından ziyaret sona erdi.