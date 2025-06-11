Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'ndan Büyükşehir Belediyesi'ne Ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, elde ettiği şampiyonluk ve Avrupa ikinciliğinin ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, genç sporculara destek amacıyla cep telefonu hediye etti.

Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde şampiyonluk elde eden, UEFA Gençlik Ligi'nde de Avrupa ikincisi olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz'ün de yer aldığı ziyarette, sporculara cep telefonu verdi.

Genç, takımın başarısına dikkati çekerek "Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımız bu yıl ki gururumuz oldu. Gençlerimiz adeta Türk futboluna mesaj verdi." dedi.

Trabzon'un tarih boyunca sporun ve sporcuların merkezi olduğunu ifade eden Genç, "Bu başarılar, gençlerimizin ne kadar yetenekli ve azimli olduklarının en güzel göstergesidir. Bizler de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Daha önce söz verdiğimiz cep telefonlarını takdim etmekten mutluluk duyuyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Trabzon'un adını hem ulusal hem de uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çekiminin ardından ziyaret sona erdi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest

Ferdi Zeyrek soruşturmasında gözaltına alınanlarla ilgili karar
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor

İsrail'in alıkoyduğu gemideydi! Türk aktivistin akıbeti belli oldu
ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş

Musk'ın, "Pişmanım" çıkışına Trump'tan ilginç yanıt
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
Rusya savaşta ölen 1212 askerin naaşını Ukrayna'ya teslim etti

Yüzlerce askerin donmuş naaşlarını böyle teslim ettiler
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.