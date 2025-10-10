Trabzonlular Federasyonu, 8 Yaşındaki Minik Trabzonspor Taraftarını Ziyaret Etti

Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz ve Üni TS ekibi, İstanbul Bakırköy İbni Sina İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 8 yaşındaki Trabzonspor sevdalısı Kürşat Eren Öztürk'ü okulunda ziyaret etti.

Kürşat Eren, okul ödevinde yer alan "Karşılaştığınız bir zorluğu nasıl aştığınızı yazınız" sorusuna; "Koca sınıfta tek başıma Trabzonsporlu olmam. Arkadaşlarımın dalga geçmelerine aldırmadan bu zorluğu aştım"

şeklinde verdiği yanıtla bordo-mavili camiayı duygulandırmıştı. Bu içten ifadelerden etkilenen Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz ve Üni TS temsilcileri, minik taraftarı yalnız bırakmayarak okulunda ziyaret etti. Ziyarette Kürşat Eren'e çeşitli hediyeler takdim edilirken, okulda bulunan diğer öğrencilere de küçük armağanlar dağıtıldı.

Federasyon Başkanı İsmail Turgut Öksüz, ziyarette yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kürşat Eren kardeşimiz, Trabzonspor sevgisinin sadece bir taraftarlık değil, yürekten gelen bir aidiyet olduğunu herkese göstermiştir. Trabzonsporluluk; cesaret, duruş ve kardeşlik demektir. Bizler de bu büyük ailenin hiçbir ferdinin kendini yalnız hissetmemesi için buradayız."

Gerçekleştirilen ziyaret, hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. - İSTANBUL