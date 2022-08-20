Trabzon spor haberleri | Spor Toto Süper Lig: F.T. Antalyaspor: 2 Trabzonspor: 1 (İlk yarı) Spor Haberleri Trabzon spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında F.T. Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında F.T. Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekibin 2-1 önde tamamladı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 7. dakikada Fredy'ın sağ kanattan penaltı noktasına kestiği ortada Wright'ın dokunuşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından auta gitti. 12. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'in penaltı noktasına kestiği ortada Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı. 14. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0 25. dakikada Bakesatas'ın sol kanattan ceza sahası içinde yaptığı ortada ortada Conelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı. 39. dakikada Luiz Adriano'nun pasında ceza sahası içinde topu alan Wright, Hugo tarafından düşürülünce hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada penaltıda topun başına geçen Wright meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden ağlara gönderdi. 2-0 45. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Djaniny'nin şutunu kaleci Boffin çıkardı. Dönen topu Cornelius, uygun pozisyondaki Bardhi'ye bıraktı. Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1 Stat: Corendon Airlenes Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Kudriashov xx, Güray Vural xx, Fernando xxx, Fredy xx, Ndao xx, Larsson xx, Luiz Adriano xx, Wright xxx Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Cemali Sertel, Amar, Admir Mehmedi, Gökdeniz Bayrakdar, Ufuk Akyol, Ghacha, Mustafa Erdilman, Hakan Özmert Teknik Direktör: Nuri Şahin Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Larsen x, Denswil x, Hugo x, Eren Elmalı x, Doğucan Haspolat x (Bardhi dk. 43 x) x, Dorukhan x, Bakasetas x (Abdülkadir Ömür dk. 43 x), Djaniniy x, Trezeguet x, Cornelius xx Yedekler: Muhammet Tepe, Bartra, Siopis, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Emrehan Gedikli, Kerem Şen, Kouassi Teknik Direktör: Abdullah Avcı Goller: Fernando (dk. 14), Wright (dk. 40 pen.) (FT Antalyaspor), Bardhi (dk. 45) (Trabzonspor) Sarı kartlar: Larsson (FT Antalyaspor), Doğucan Hasppolat (Trabzonspor) - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Antalyaspor Spor Haberler

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