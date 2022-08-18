Trabzon haberi | Antalyaspor tam kadro Trabzonspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Trabzonspor ile oynayacağı 3'üncü hafta maçına tam kadro hazırlanıyor.

Süper Lig'in ilk 2 haftasında 1 galibiyet, 1 yenilgi ile 3 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü sahasında 2 maçını da kazanan Trabzonspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor. Futbol sorumlusu Nuri Şahin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanlarda oyuncularına maçın önemini belirterek taraftarlarının önünde bu sezonki ilk 3 puanı almak istediklerini söyledi. Akdeniz ekibi, geçen sezon oynanan 2 maçta da Karadeniz temsilcisi karşısında yenilgi almazken, sahasında oynadığı maçı kazanıp, deplasmanda oynanan maçta beraberlik elde etmişti. Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün akşam ve yarın saatlerinde yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Club Deportivo Mac Allister'ın başkanı Carlos Mac Allister, bugün öğle saatlerinde bir seminer verecek. Kulüp altyapısındaki tüm antrenörlerin yanı sıra Mac Allister'in deneyimlerinden faydalanmak isteyen Antalya ve bölgedeki tüm antrenörlere açık olacak seminer, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Suphi Türel Kongre Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak.