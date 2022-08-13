Trabzon haber! Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından

İyi bir mücadele sergilediklerini belirten Özbalta, "Bugün 3 veya 1 puan alabilirdik. Yediğimiz 1 gol var. hakemler kesinlikle konuşulmamalı ama ben 4'üncü hakeme bilmediğim için şunu sordum. Oyuncumuz Vranjes'i oyun durduğunda dışarıda sakatlık varken 2 tane oyuncumuzu oyuna alacaktık ama oyun durdurulmadı. O pozisyonun sonunda gol geldi. Bu bir mazeret değil kesinlikle ama sadece bunun merakı içindeyim. Normalde 2 tane oyuncumuzun oyun durmuşken girmesi lazımdı. Durumu izleyip kendi içimizde paylaşacağız. Onun dışında memnunum. Tertemiz bir müsabaka oldu. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Kopenhag maçı öncesinde moral buldular. İnşallah ülkemiz adına da bu turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılırlar" diye konuştu.