Trabzon Emniyeti, Yeni Sezon için Güvenlik Toplantısı Düzenledi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk başkanlığında 2025-2026 sezonunda alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili bir toplantı yaptı. Toplantıya çeşitli emniyet yetkilileri ve taraftar liderleri katıldı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk başkanlığında 2025-2026 sezonunda oynanacak müsabakalarda alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

İl Güvenlik Toplantısına İl Emniyet Müdür Yardımcısı Necati Öneş, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Yılmaz, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personeli ile taraftar grubu liderleri katıldı.

Samimi bir atmosferde geçen toplantıda İl Emniyet Müdürü Esertürk, Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda oynayacağı karşılaşmalarda stadyuma gelecek taraftarların güvenliği için tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı. Taraftar grubu liderleri de toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, müsabakaların güvenli bir ortamda oynanması için ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti. Daha önceki yıllarda olduğu gibi benzer toplantıların yeni sezonda da düzenli olarak yapılması ve işbirliğinin pekiştirilmesi konusunda mutabakata varıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
