Trabzon'da Cumhuriyetin 100. Yılına Koşu

TRABZON'da Cumhuriyetin 100'üncü yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 43'üncüsü düzenlenen halk koşusu ve Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 'Cumhuriyetin 100'üncü Yılına Koşuyoruz' sloganıyla yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 'Cumhuriyetin 100'üncü Yılına Koşuyoruz' sloganıyla 43'üncü halk koşusu ve Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, koşuldu. Yarışlar kapsamında ilk olarak Hızırbey Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi Jandarma Er Mustafa Mutlu üst geçidi altından halk koşusu başladı. Ardından 21 ve 10 kilometrelik Yarı Maraton koşusu gerçekleştirildi. 43'üncü Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun startını Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu birlikte verdi. Vali Yıldırım ve Başkan Zorluoğlu, yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik etti. Bitiş çizgisine yaklaşan sporculara Türk ve Filistin bayrakları verildi. Birçok sporcu ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla koşuyu tamamladı.

'CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINA KOŞUYORUZ'

Maratonun 'Cumhuriyetin 100'üncü Yılına Koşuyoruz' sloganı ile gerçekleştiğini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Ülkemiz için, milletimiz için çok önemli bir günün arifesindeyiz. Yarın Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü hep beraber kutlayacağız. Gerçekten çok önemli bir hadise hepimiz için. Bu manada maratonun hemen bir gün öncesine denk gelmesi bizim için de çok güzel bir tevafuk oldu. Slogan olarak da 'Türkiye'nin yeni yüzyılına koşuyoruz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına koşuyoruz' dedik. Çok güzel bir katılım var. Çok güzel bir coşku var. Yaklaşık 2 bin sporcu bu koşullarda yer alıyor. Vatandaşlarımız çok güzel ilgi gösteriyorlar. Biz de biraz önce kısmen katıldık. Trabzon'umuzun tanıtımına da çok önemli katkı yapıyor bu organizasyon. Tabii Türkiye'nin en eski, en kadim ikinci maratonu organizasyon olarak 43'üncü kez bu sene gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha nice uzun yıllar Trabzon'da bu güzel spor organizasyonu devam eder. Spor şehri Trabzon'a çok yakışan bir organizasyon. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bütün paydaşlarımızla birlikte bunu gerçekleştirmekten, organize etmekten mutluyuz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Atletizm Federasyonu Başkanlığımıza, katkı sağlayan sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

DERECEYE GİREN SPORCULARA MADALYA VE HEDİYE VERİLDİ

Maratonun ardından törenle dereceye giren sporculara, madalyaları ve hediyeleri takdim edildi.

Yapılan yarışmalar sonucunda, 10 kilometre erkekler koşusunda; Fetene Alemu Regesa birinci, Giorgi Lomidze ikinci, Hakan Çoban üçüncü oldu. 10 kilometre kadınlar kategorisinde ise Nataliya Mamaeva birinciliği, Tuğba Haytaoğlu ikinciliği, Tuğba Akın ise üçüncülüğü elde etti.

21 kilometre erkekler koşusunda Meshack Kimutai Kıbıl birinci, Üzeyir Söylemez ikinci, Daviti Kharazıshvilidavit ise üçüncü oldu. 21 kilometre kadınlar koşusunda Ivyene Jeruto Lagat birinci, Dilek Öztürk ikinci, Zuhal Ulaş ise üçüncülüğü elde etti.

Halk koşusunda erkeklerde birinciliği Emrah Öztürk alırken, ikinci Bekir Doğan üçüncü ise Sergei Milykh oldu. Halk koşusu kadınlar kategorisinde ise birinciliği Emel Sağlam, ikinciliği Melek Taş üçüncülüğün ise Sıla Akan elde etti.