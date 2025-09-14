Haberler

Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha

Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1-0 sarı-lacivertlilerin kazandığı Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Maç oynanırken de hakemlere tepki gösteren Genç yaptığı ikinci paylaşıma da, "Şu formalarınızı giyin de rakibimiz kim bilelim..." notunu düştü.

Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe maçında verilen hakem kararlarına sosyal medya hesabından sert tepki göstermeye devam ediyor.

"RAKİBİMİZ KİM BİLELİM..."

Maç oynanırken haksız bir kırmızı kart kararı verildiğini iddia ederek bir yaplaşım yapan Genç, Maçın ardından da, "Kaptanımızın dediği gibi… Şu formalarınızı giyin de rakibimiz kim bilelim…" paylaşımına imza attı. Ahmet Metin Genç'in bu paylaşımı, sosyal medya büyük yankı uyandırdı.

Genç'in ilk paylaşımı;

Genç'in ikinci paylaşımı;

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSer_hat:

Doğru demşl

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme79
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

Bohhhh demiş

yanıt15
yanıt5
Haber YorumlarıErkan Dag:

Trabzonspor öyle bir haksizliga ugruyorki neden isyan etmeyecek o etmeyecekde kim edecek az bile soylemis

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme63
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer yavuz:

ulan trabzonun ne hakkı yenmiş de ağlıyor adam keremin ayağını kırıyor, bal gibi gol verilmiyo hâlâ ağlıyorlar

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Sokarak 4.buyuk unvanını aldılar.Belediyenin seyi,sana hatırlatayım,Emre Belezoglu'na ölüm tekmesi atan bir yamyum vardı.Emre mahkemeye verse,taammüden adam öldürmeye teşebbüsten ceza alırdı,hakem kıyafeti giymiş biri faul bile vermedi.Sizin rakibiniz yok ki,hele iç saha maçlarınizda.Kaleciniz transfer olmuş ailesi dahil demediğinizi bırakmadınız.FB.ye gelseydi heralde sülalesini yok ederdiniz.Sizin rakibiniz kendiniz ve antrenman maçlarına cıktıgınız gese.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMGk:

İbrahim Haciosmanoglu ve Ali Koç ikinize hayranım kimse size dokunamıyor babanızın çiftliği gibi sürün bu tarlayı

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan polat:

Gs den 5 yiyip horon tepiyordun ne oldii hamsiii

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
