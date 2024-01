Tour Of Antalya 2024 Tarihleri Açıklandı

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı önemli spor organizasyonlarından biri olan Tour Of Antalya'nın bu yıl 8-11 Şubat 2024 tarihleri arasında beşincisi düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2024 takviminde 2.1 kategorisinde yer alan 4 günlük etaplı yol yarışı Tour Of Antalya için Vali Hulusi Şahin Başkanlığında bir koordinasyon toplantısı gerçekleşti. Toplantıda bisiklet sporunun Antalya ile çok örtüştüğüne dikkat çeken Vali Şahin, "Turizmi 12 aya yaymak, Antalya'nın marka değerini artırmak açısından çok faydalı gördüğüm bu etkinlikleri çeşitlendirerek büyütmenin arayışı içindeyiz. Spor bu anlamda çok güzel bir argüman. Sportif, kültürel ve bilimsel olarak daha büyük çapta faaliyetler yapacağız. Bu etkinlikleri büyüttükçe birim etkinlikten elde ettiğimiz gelir de artıracaktır. Türkiye'nin toplam turizm hedeflerine ulaşmada kilometre taşı olacaktır. Biliyorsunuz 2028 yılında 100 milyon turist 100 milyar dolar gelir hedefimiz var. Bu yolda yürüyeceğiz. Bu yüksek çıtaya ulaşabilmek için her argümanı kullanacağız. Kamu, STK'ler belediyelerimiz ve tüm ilgili kurumlarımızla ahenk içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamda şimdiye kadar güzel iş birliğine örnek olan Tour of Antalya'nın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, organizasyon çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Pedalların ritmiyle tarih ve doğayı keşfedecekler

Tour of Antalya Proje Direktörü Haluk Özsevim ve ekip arkadaşları toplantıda katılımcılara, 8-11 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun etapları hakkında sunum yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci bisiklet yol yarışı unvanına sahip olan Tour Of Antalya'da, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir tarafından ünlü bisiklet takımları Antalya'da pedal çevirecek. Her yıl farklı bir temayla dikkat çeken Tour Of Antalya bu yıl "Pedalların ritmiyle tarihi ve doğayı keşfet" temasıyla gerçekleşecek. - ANTALYA