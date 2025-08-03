Tottenham'da 10 yıllık devir bitti! Heung-min Son gözyaşlarıyla veda etti
Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, Newcastle United ile oynanan hazırlık maçının ardından 10 senedir formasını giydiği Kuzey Londra ekibi Tottenham'a gözyaşlarıyla veda etti.
Premier Lig ekipleri Tottenham Hotspur ile Newcastle United, Güney Kore'de oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
10 YIL ARADAN SONRA GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ
Müsabakada karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakanın 65. dakikasında oyundan alınan Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, 10 yıllık kariyerinin ardından Tottenham taraftarına gözyaşları içinde veda etti.
YENİ DURAĞI MLS OLACAK
Son, Newcastle United müsabakası öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Deneyimli oyuncunun kariyerine MLS'te devam etmesi bekleniyor.
TOTTENHAM KARİYERİ
33 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında transfer olduğu İngiliz takımında 454 maçta görev alırken, 173 gol ve 101 asistlik performans sergiledi.