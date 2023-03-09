Torrent'ten bomba itiraflar! Guardiola'yı büyüleyen G.Saraylı futbolcu herkesi çok şaşırttı

Galatasaray'ın eski hocası Domenec Torrent, Türkiye'deki günleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Torrent, uzun yıllar birlikte çalıştığı dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'nın, Galatasaray-Barcelona maçından sonra Taylan Antalyalı için "Kim bu çocuk? Çok beğendim" dediğini aktardı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-22 sezonunu 13. bitirerek tarihinin en kötü yıllarından birini geçiren Galatasaray'ın o dönem ki teknik direktörü Domenec Torrent çarpıcı açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı Beyaz Futbol programına katılarak sarı kırmızılı kulüpte geçirdiği dönem hakkında konuştu.

"KEREM'İ GÖTÜRECEĞİM"

Torrent, Galatasaray'da en iyi anlaşığı futbolcunun Kerem olduğunu belirterek, "Kerem Aktürkoğlu, beni çok iyi anlayan bir oyuncu. Ne dediysem yapıyordu. Bir gün Avrupa'da iyi bir takımın başına geçersem Kerem'i hemen takımıma transfer ettireceğim." ifadelerini kullandı.

"TERİM VE BANA HAKSIZLIK YAPILDI"

Galatasaray'da kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Domenec Torrent, "Fatih Terim'e çok büyük saygım var. O bir efsane. Fatih Terim'i tüm dünya tanıyor. Bana yapılan haksızlık, benden önce Fatih Hocamıza da yapıldı." dedi.

"KİM BU OYUNCU?"

Torrent, Barcelona ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçlarından sonra Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın kendisini aradığını ve tebrik ettiğini söyledi. Torrent ayrıca Guardiola'nın Taylan Antalya'yı çok beğendiğini söyleyerek, "Guardiola, Barcelona maçından sonra beni aradı tebrik etti. Ayrıca Taylan için 'Kim bu oyuncu, çok beğendim. Dikkatimi çekti. Marcao ve Nelsson'u da çok beğendim' dedi." sözlerini sarf etti.