Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
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Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın Devrim Özkan ile yaşadığı ilişki sona erdikten sonra yeni bir aşka yelken açtığı, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında gün yüzüne çıktı. Torreira'nın yeni aşkının Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu öğrenildi. İkili, şampiyonluk coşkusu sırasında samimi halleriyle dikkat çekti ve ilişkilerini resmiyet kazandırdı.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile büyük aşk yaşayan Torreira kısa bir süre önce ayrılığı duyurmuştu. Ünlü futbolcunun yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı.

DEVRİM ÖZKAN İLE AYRILDI

Geçtiğimiz ağustos ayında ikinci kez bir araya gelen Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın ilişkilerinin evlilikle taçlanacağı iddiaları magazin kulislerinde sıkça konuşulmuştu. Ancak çiftin beraberliği uzun ömürlü olmadı ve ilişkileri sona erdi. Ayrılık sonrası Torreira, Nişantaşı'nda gizemli bir kadınla görüntülendi. Merak konusu olan bu kişinin Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu kısa sürede ortaya çıktı. İkilinin samimi halleri, dikkatleri üzerine çekti.

ŞAMPİYONLUKTA ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen kutlamalar, sadece sportif başarıya değil, bir aşkın da ilanına sahne oldu. Şampiyonluk coşkusu sırasında Lucas Torreira ile Essin Baris yeniden birlikte görüntülendi.

İkilinin samimi halleri objektiflere yansırken, kutlamalar adeta ilişkilerinin resmiyet kazandığı anlara dönüştü. "Aradığı mutluluğu onda buldu" yorumlarıyla sosyal medyada gündem olan görüntüler, magazin dünyasında büyük ses getirdi.

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

ESSİN BARİS KİMDİR?

Fransız moda tasarımcısı Essin Baris, Paris'te doğup büyüdü. 2014 yılında ICOGS'dan Pazarlama Lisans derecesiyle mezun olduktan sonra, hayatının yönünü değiştirecek bir kararla moda dünyasına adım attı. Mesleğine olan tutkusunu çalışmalarıyla kanıtlayan Essin Baris, birçok ünlü isimle de birlikte çalışıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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