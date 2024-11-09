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Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Şampiyonu Olarak Alanya'da Coşkuyla Karşılandı

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2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Alanya'da motosiklet konvoyu ile tören alanına gelen Razgatlıoğlu, Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını belirtti.

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde coşkuyla karşılandı.

İspanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışında dünya şampiyonluğunu ilan eden Toprak Razgatlıoğlu, Atatürk Anıtı'nda hazırlanan tören alanına motosiklet konvoyu eşliğinde geldi.

Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Alanya'da doğup büyüdüğünü anlatan Razgatlıoğlu, "Ancak sezon bittiğinde Alanya'ya gelebiliyorum ve her geldiğimde farklı coşkuyla karşılanıyorum. Bu yıl daha özel çünkü dünya şampiyonluğunu tekrar ilan ettik. BMW ile kimsenin inanmadığı bir markayı, bugüne kadar dünya şampiyonu olmayan bir markayı dünya şampiyonu yaptık. Çok güzel bir karşılama oldu. Herkesin emeğine sağlık. İnşallah nice şampiyonluklara." dedi.

Önünde en az 10 yıl daha olduğunu dile getiren Razgatlıoğlu, "Allah kaza, bela ve sakatlık vermezse 10 yıl daha şampiyonluk mücadelesi vereceğim. Kaç tane şampiyonluk geleceğini hep birlikte göreceğiz. Yurt dışında yarışırken her yarışa çıktığımızda her hafta sonu en büyük amacımız Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak. Her hafta sonu bu hedefle mücadele ediyoruz. Bu sene çok mutluyum. Toplamda 18 defa birincilik kazandık. Bu da demek oluyor ki 18 defa İstiklal Marşımızı okutmuş olduk. Organizasyon bile artık İstiklal Marşı'nı ezberlemeye başladı. İnşallah bu başarılarımız böyle devam eder." diye konuştu.

Motosikletiyle poz veren Razgatlıoğlu, törene katılanlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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