Toprak Razgatlıoğlu, 3. Dünya Şampiyonluğunu Alanya'da Coşkuyla Kutladı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3. kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun İspanya'daki son yarışını 3. tamamlayarak üçüncü kez podyumun en üst basamağına çıkan Red Bull sporcusu Toprak için Dinek Mahallesi'nde karşılama programı düzenlendi.

Mili motosikletçi, İskele Şelale Meydanı'nda hazırlanan tören alanına motosiklet konvoyu eşliğinde geldi.

Toprak, doğup büyüdüğü şehirde kendisini karşılayan ve organizasyonu yapan herkese teşekkür etti.

Dünya şampiyonu olduğunda her zaman "ben" değil "biz" diye konuştuğunu hatırlatan Toprak, "Çünkü hep beraber bu dünya şampiyonluğunu elde ettik. Sizlerin yorumları ve bize olan sevginiz gerçekten bizleri çok güçlendiriyor. Beni bugün burada yalnız bırakmadınız. Kiminiz Alanya'dan kiminiz de Alanya dışından geliyor. Her birinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Geçen yıl da aynı şekilde karşılandığını belirten Toprak, bu karşılamanın çok daha farklı olduğunu dile getirdi.

"MotoGP'de ilk defa yarışan bir Türk olacak"

Şampiyonluklara seneye de devam etmeye çalışacağını anlatan Toprak, "Biliyorsunuz çok zorlu bir sene geçirdik. Özellikle son yarışımız çok stresliydi. Rakibimiz tarafından yarış dışı kalmıştık. Son yarışta her şey bitti. O stres altında gerçekten yönetmek biraz zordu. Ama bir şekilde şampiyonluğu tekrar ilan ettik." diye konuştu.

Toprak, gelen yıl MotoGP'de yarışacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"MotoGP'de ilk defa yarışan bir Türk olacak. Biz her zamanki gibi ülkemizi en iyi şekilde orada temsil etmeye devam edeceğiz. Özellikle bayrağımızı dalgalandırmaya çalışacağız. Biliyorsunuz yarış kazandıktan sonra da her defasında bayrağımız ile tur atıyoruz. Bu inanılmaz bir duygu, anlatılacak bir duygu değil. Bu sene 21 defa yarış kazandık. Bu 21 defa İstiklal Marşı demek. Gerçekten çok güzel bir sezon geçirdik."

Daha zorlu bir yere gittiğini ve çıkabilecekleri en üst noktaya çıktıklarına dikkati çeken Toprak, "İnşallah orada da elimizden gelenin en iyisini yaparız. Çünkü biliyorsunuz MotoGP gitmek başka bir dünya ve oraya gidip yarışmak benim için çok önemli değil, MotoGP pilotu olmak çok önemli değil. Orada bir iz bırakmak benim için en önemli olan şey. İnşallah orada da başarılı olursak hayalimin çok ötesine çıkmış oluyorum." ifadelerini kullandı.

"Göğsümüzü kabarttı"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise 15 yıl önce Toprak'ın "Şampiyon alacağım. Hem babamın hem Alanya'nın, hem de Türkiye'nin ve al bayrağımızın adını, en yukarılara çıkaracağım' sözünü hatırlattı.

Toprak'ın bunu bugün bir kez daha başardığına değinen Özçelik, "Seneye inşallah dördüncü şampiyonluğunda kendisini Alanya'da kendi adıyla anılacak bir yerde karşılamayı umut ediyorum." dedi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise üçüncü kez dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'na kupa ve madalyayı Alanya'ya kazandırdığı için teşekkür etti.

Toprak'ın bütün engellere rağmen Türkiye'ye şampiyon olarak geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Keşke rahmetli ağabeyim (Toprak'ın babası Arif Razgatlıoğlu) sağ olsaydı da bugünleri görseydi. Ama o şampiyonluklar yaşayacağını biliyordu. Toprak göğsümüzü kabarttı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahnede "Erik Dalı" türküsüyle oynayan Toprak, ardından kendisini karşılamaya gelen sevenleriyle fotoğraf çektirdi, imza dağıttı.